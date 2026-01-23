Başkan Özdoğan, Kızılay'a kan bağışı yapıp çağrıda bulundu

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Türk Kızılayı tarafından Hacılar'da düzenlenen kan bağışı programına katılarak kan bağışında bulundu. Millet Kıraathanesi’nde kurulan Kan Bağış Noktası’nı ziyaret eden Başkan Özdoğan, vatandaşları kan bağışına davet etti.

Başkan Özdoğan, kan bağışı sonrası yaptığı konuşmada, “Sadece 30 dakikamızı ayırarak, kan bağışı bekleyen milyonlarca cana umut olabiliriz. Sağlığı müsait olan tüm hemşehrilerimi, Millet Kıraathanemizde Kızılay Kan Merkezimiz tarafından kurulan Kan Bağış Noktası’na davet ediyorum. Kan bağışı saat 16.30’a kadar devam edecektir. Bir ünite kan, bir hayat demektir” şeklinde konuştu.

Toplumsal dayanışmanın ve gönüllülüğün önemine dikkat çeken Başkan Özdoğan, kan bağışının süreklilik arz eden hayati bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, tüm vatandaşları bu kampanyaya destek olmaya çağırdı.