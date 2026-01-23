  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Özdoğan, Kızılay'a kan bağışı yapıp çağrıda bulundu

Başkan Özdoğan, Kızılay'a kan bağışı yapıp çağrıda bulundu

Türk Kızılayı tarafından Hacılar'da düzenlenen kan bağışı programına katılan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kan bağışında bulunarak tüm vatandaşları bu kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Başkan Özdoğan, Kızılay'a kan bağışı yapıp çağrıda bulundu

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Türk Kızılayı tarafından Hacılar'da düzenlenen kan bağışı programına katılarak kan bağışında bulundu. Millet Kıraathanesi’nde kurulan Kan Bağış Noktası’nı ziyaret eden Başkan Özdoğan, vatandaşları kan bağışına davet etti.

Başkan Özdoğan, kan bağışı sonrası yaptığı konuşmada, “Sadece 30 dakikamızı ayırarak, kan bağışı bekleyen milyonlarca cana umut olabiliriz. Sağlığı müsait olan tüm hemşehrilerimi, Millet Kıraathanemizde Kızılay Kan Merkezimiz tarafından kurulan Kan Bağış Noktası’na davet ediyorum. Kan bağışı saat 16.30’a kadar devam edecektir. Bir ünite kan, bir hayat demektir” şeklinde konuştu.

Toplumsal dayanışmanın ve gönüllülüğün önemine dikkat çeken Başkan Özdoğan, kan bağışının süreklilik arz eden hayati bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, tüm vatandaşları bu kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Yapay Zeka sorgusu 1 damacana su tüketiyor'
'Yapay Zeka sorgusu 1 damacana su tüketiyor'
Yurtdışı tur paketi almak isterken dolandırılan şahıs şikayetçi oldu
Yurtdışı tur paketi almak isterken dolandırılan şahıs şikayetçi oldu
Kayseri'de gündem sucuk ve pastırma
Kayseri’de gündem sucuk ve pastırma
Erciyes'te Kar Bereketi: Kar 2 metreyi aştı
Erciyes'te Kar Bereketi: Kar 2 metreyi aştı
Pınarbaşı-Göksun Karayolu trafiğe açıldı
Pınarbaşı-Göksun Karayolu trafiğe açıldı
Erciyes İçin en büyük 5 ilde tanıtım atağı
Erciyes İçin en büyük 5 ilde tanıtım atağı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!