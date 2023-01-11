Başkan Özdoğan, muhtarlarla bir araya geldi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mahalle muhtarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

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  • 11.01.2023 10:55
  • Güncelleme: 11.01.2023 12:34
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Başkan Özdoğan, muhtarlarla bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mahalle muhtarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar’daki muhtarlarla hem kendi mahallelerinde hem de periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelerek onların talep, öneri ve şikâyetlerini dinlemeye, çözüm üretmeye devam ediyor.

“Sizler bizim gözümüz, kulağımızsınız”

Yerel yönetimin ilk basamağı, devlet hizmetlerinin verildiği ilk merci muhtarlık olduğunu belirten Özdoğan, "Halkımızın devlet hizmetleriyle buluştuğu, devleti temsil anlamındaki ilk kurumsal yapı muhtarlıktır. Muhtarlarımız bizlerin gözü, kulağı oluyor. Her yapılan güzel hizmette sizlerin de büyük bir emeği ve katkısı var" ifadesini kullandı.

Muhtarların, vatandaşların talep ve şikâyetlerini öğrenme konusunda belediye ile bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Başkan Özdoğan, “Sizlerle uyum içinde çalışıyoruz. İlçemizde görev yaptığımız süreçte çok güzel ve yararlı işlere imza attık. Bu manada devletimiz ve milletimizle el ele vererek ürettiğimiz projelerle ilçemize 576 milyon liralık yatırım kazandırdık. Yaptığımız altyapı ve üstyapı çalışmaları ile de vatandaşlarımızın yaşam konforunu artırdık. Bu anlamda sizlere de teşekkür ediyorum” dedi.

İlçede yapılan ve yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıda muhtarların talep ve önerileri de dinlendi.

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İHA

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