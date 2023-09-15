Başkan Özdoğan Projeler İçin Başkent Mesaisinde

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ilçede yapımı devam eden ve başlayacak projeleri görüşmek üzere Ankara'da temaslarda bulundu. Projelerin takipçisi olduklarını belirten Başkan Özdoğan, üreten ve çalışan Hacılar'ın hizmet yolculuğunda olduğunu söyledi.

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  • 15.09.2023 11:15
  • Güncelleme: 15.09.2023 14:26
Başkan Özdoğan Projeler İçin Başkent Mesaisinde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçede yapımı devam eden ve başlayacak projeleri görüşmek üzere Ankara’da temaslarda bulundu. Projelerin takipçisi olduklarını belirten Başkan Özdoğan, üreten ve çalışan Hacılar’ın hizmet yolculuğunda olduğunu söyledi.

Hacılar’da yürütülen projeler ve yatırımların artarak devam etmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdüren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Başkent’te bakanlık bürokratları ile görüşmelerde bulundu. “Hacılar’ımızda yapımı devam eden ve ilçemize kazandırmak istediğimiz projelerle ilgili istişareler ve planlamalar için Ankarada’yız” diyen Özdoğan bu manada İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Hakkı Alp’i makamlarında ziyaret etti. Hacılar’a yönelik yatırım taleplerini ilettiklerini, şehrin yarınları için canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirten ve Ankara temaslarının önemine yönelik değerlendirmede bulunan Başkan Özdoğan; “İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Hakkı Alp ile bir araya gelerek Hacılar’ımızı konuştuk ve kıymetli istişarelerde bulunduk. Değerli Bakan yardımcılarımıza ve genel müdürümüze misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara’da, ilçede yapılan ve yapılacak çalışmaların değerlendirildiği görüşmelerin son derece verimli geçtiğine vurgu yapan Başkan Özdoğan; "İlçemizde yaşayan her bir vatandaşımızın refahı ve huzuru için ekibimiz ile birlikte çalışıyoruz. İlçemize yönelik yatırım taleplerimiz devam ediyor ve edecek" dedi.

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İHA

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