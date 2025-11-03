Başkan Özdoğan, 'Şehirlerimiz büyüyor, vatandaşlarımızın yaşam kalitesi yükseliyor'

  • Haberler
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Hacılar'a 74 konut inşa edileceğini duyurarak, 'Vatandaşlarımız için huzurlu, güvenli ve modern yaşam alanları oluşturacak bu proje için emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyor hemşehrilerimize yuvalarında huzur dolu bir ömür diliyorum' dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ilçeye 74 konut inşa edileceğini bildirdi. Başkan Özdoğan, “Ülkemize, şehrimize ve Hacılarımıza hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde hayata geçirilen “Yüzyılın Konut Projesi” ile şehirlerimiz büyüyor, vatandaşlarımızın yaşam kalitesi yükseliyor. Bu kapsamda 74’ü Hacılarımıza olmak üzere şehrimize toplam 7 bin 562 yeni sosyal konut kazandırılacak. Vatandaşlarımız için huzurlu, güvenli ve modern yaşam alanları oluşturacak bu proje için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyor; hemşehrilerimize yuvalarında huzur dolu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

