Başkan Özdoğan, 'Spor, saygı ve dayanışma kültürüdür'

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde ‘Sporun Şiddet ve Saldırganlığın Önlenmesindeki Rolü’ konulu panel düzenlendi. Panele Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Spor Şube, Çevik Şube ve Güvenlik Şube’den sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Yasin Zeki, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Panelde konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sporun yalnızca rekabet olmadığını, saygı, kardeşlik ve dayanışma kültürü olduğunun altını çizdi. Başkan Özdoğan, “Spor; sadece bir rekabet değil, aynı zamanda saygı, kardeşlik ve dayanışma kültürüdür. Bu kültürü gençlerimize aşılamak, sahada ve tribünde sevgi dilini hakim kılmak hepimizin ortak sorumluluğu” açıklamalarında bulundu.