Başkan Özdoğan, 'sporda şiddetin önlenmesi' paneline katıldı

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın yanı sıra ERÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, TÜRFAD Kayseri Şube Başkanı Şükrü Sağıroğlu, protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve spor camiası temsilcileri katıldı.

Panelin açılışında konuşan TÜRFAD Kayseri Şube Başkanı Şükrü Sağıroğlu, sporun birleştirici yönüne dikkat çekerek etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

Programda konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise, sporun sadece bir rekabet değil, aynı zamanda saygı, kardeşlik ve dayanışma kültürü olduğunu vurguladı. Başkan Özdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde düzenlenen ve destekçisi olmaktan mutluluk duyduğumuz bu panelde, kıymetli katılımcılarla ve gençlerimizle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Spor; sadece bir rekabet değil, aynı zamanda saygı, kardeşlik ve dayanışma kültürüdür. Bu kültürü gençlerimize aşılamak, sahada ve tribünde sevgi dilini hâkim kılmak hepimizin ortak sorumluluğu. İlçemizde sporun her branşında binlerce öğrencimiz spor salonlarımızda, statlarımızda, halı sahalarımızda aktif şekilde yer alıyor. Valiliğimizin öncülüğünde yürütülen ERVA Spor Okulları ile bu sayılar her geçen gün artıyor.”

Başkan Özdoğan, sporun şiddetten uzak, centilmenlik esasına dayalı bir kültür olarak yaşatılması gerektiğine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sporda yenilgi de vardır, başarı da vardır. 6222 sayılı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında, hem sahada hem tribünde barış ve sevgi dilini hâkim kılmak zorundayız. Hacılar Belediyesi olarak Hacılar Erciyesspor ve HADAK gibi kulüplerimize desteğimiz sürüyor. Yüzlerce lisanslı sporcumuz, binlerce öğrencimiz bu tesislerden yararlanıyor. Sporun her branşında centilmenliği ve sporun birleştirici ruhunu esas alan bir anlayışı birlikte güçlendireceğiz.”

Başkan Özdoğan; konuşmasının sonunda panelin paydaşları olan TÜRFAD Kayseri Şubesi'ne, Kayseri Valiliği’ne, Erciyes Üniversitesi’ne, İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Program daha sonra plaket takdimleri ve panel oturumları ile devam etti.