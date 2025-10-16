  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Özdoğan: TOKİ konutları kış gelmeden tamamlanacak

Başkan Özdoğan: TOKİ konutları kış gelmeden tamamlanacak

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 552 konuttan oluşan TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını sahada inceledi. Özdoğan, kış öncesi tüm düzenlemelerin tamamlanacağını söyledi.

Başkan Özdoğan: TOKİ konutları kış gelmeden tamamlanacak

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yapımında sona gelinen ve 552 konuttan oluşan TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.
İncelemeler sırasında yetkililerden bilgi alan Başkan Özdoğan, “552 konutumuzun çevre düzeninde yapılan son çalışmaları gözlemlemek adına TOKİ teknik ekibi, yüklenici firma ve belediyemiz ekipleriyle birlikte sahada incelemelerde bulunduk. Çevre düzenlemeleri, yeşillendirme çalışmaları, okul yolu ve bağlantı yollarının güvenli hale getirilmesi gibi konuları yerinde değerlendirdik. Daha önce tamamladığımız bloklarla ikinci etap TOKİ konutları arasındaki bağlantı alanlarında da incelemelerde bulunduk. İnşallah kış kendini hissettirmeden önce bu bölgedeki tüm çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. 
Başkan Özdoğan, çevre düzenleme çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, “Dere Boğaz Caddesi’ndeki altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra üstyapı çalışmalarıyla bölgeyi modern bir görünüme kavuşturacağız. Ayrıca daha önce teslim ettiğimiz konutlardaki eksikliklerin giderilmesi ve yaşam konforunu artıracak düzenlemeler de eş zamanlı yürütülüyor. Kıştan önce teslim edilmesi planlanan 550 konutun çevre düzenleme çalışmaları hızla devam ediyor. Gördük ki çalışmalar planlandığı gibi gidiyor” diye konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de ulaşıma zam geldi
Kayseri’de ulaşıma zam geldi
'Başka Cemil Çiçek'e' torpil mesajı atan NNYÜ Öğretim Üyesi Hakkında İdari İşlem başlatıldı
'Başka Cemil Çiçek'e' torpil mesajı atan NNYÜ Öğretim Üyesi Hakkında İdari İşlem başlatıldı
Kayseri Çanakkale Müzesi'ne 200 bininci ziyaretçi
Kayseri Çanakkale Müzesi'ne 200 bininci ziyaretçi
ASFAT Gn. Müdürü İlbaş: 'Türk Savunma Sanayisinin Kalbi Kayseri'de Atıyor'
ASFAT Gn. Müdürü İlbaş: "Türk Savunma Sanayisinin Kalbi Kayseri’de Atıyor"
Türkiye'de hane başına aylık 305 GB internet kullanılıyor
Türkiye'de hane başına aylık 305 GB internet kullanılıyor
Gençlik hastalığı nedir?
Gençlik hastalığı nedir?
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!