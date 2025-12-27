Başkan Özdoğan: 'Tüm ekiplerimizle sahadayız'

Meteoroloji tarafından yapılan açıklama sonrası beklenen kar il genelinde etkili oldu. Kar yağışının başlamasıyla birlikte Hacılar’da planlanan çalışmaların uygulamaya alındığını belirten Başkan Özdoğan, “Kar, rahmettir, berekettir. Bizler de bu bereketin günlük hayatı olumsuz etkilememesi için tüm ekiplerimizle sahadayız. Sahada 3 kar küreme ve tuzlama kamyonu, 1 tuzlama kamyonu, 2 greyder, 1 loder, 3 beko-loder ve 4 genel hizmet aracı olmak üzere toplam 14 araç ve 32 personelimizle çalışmalarımız devam ediyor. Önceliğimiz, hemşehrilerimizin güvenli ve sorunsuz bir şekilde günlük hayatlarına devam edebilmesi” şeklinde konuştu.

Don ve buzlanmaya karşı özellikle kritik noktalarda tuzlama çalışmalarının sürdürüldüğünü vurgulayan Başkan Özdoğan, mahalle içlerinde daha hızlı müdahale edebilmek adına küçük iş makinelerinin de aktif olarak görev yaptığını belirtti.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Başkan Özdoğan, kış şartlarının etkili olduğu bu günlerde sürücülere çağrıda bulunarak, “Kış lastiği kullanımı büyük önem taşıyor. Hem kendi güvenliğimiz hem de trafikteki diğer vatandaşlarımız için dikkatli ve tedbirli olalım. Hemşehrilerimiz 442 37 77 veya 0534 592 48 55 numaralı telefonlardan Fen İşleri Müdürlüğümüze ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.