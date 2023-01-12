Başkan Özdoğan, yatırımlar için yeni yılda da başkent yolunda

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yapımı devam eden ve başlayacak projeler için Başkent'te görüşmelere devam ediyor.

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  • 12.01.2023 11:39
  • Güncelleme: 12.01.2023 13:20
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Başkan Özdoğan, yatırımlar için yeni yılda da başkent yolunda
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yapımı devam eden ve başlayacak projeler için Başkent’te görüşmelere devam ediyor.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yürütülen projeler ve yatırımların daha da çeşitlenmesi ve her vatandaşa hitap edebilmesi için çalışmalarına yeni yılda da hız kesmeden devam ediyor. Özdoğan bu manada Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut ile görüştü. Ankara’da, ilçede yapılan ve yapılacak çalışmaların değerlendirildiği görüşmelerin son derece verimli geçtiğine vurgu yapan Başkan Özdoğan, “İlçemizde yaşayan her bir vatandaşımızın refahı ve huzuru için ekibimiz ile birlikte çalışıyoruz. İl içinde ve il dışında birçok istişare ve yatırım görüşmesi yapıyoruz” dedi.

“İlçemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlıyoruz”

Hacılar’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı’na hazırladıklarına vurgu yapan Başkan Özdoğan; “Bu manada istişare ve görüşmeler için bir kez daha Ankara’dayız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, Önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Taner Yıldız ve Türkiye-AB KPK Başkanı İsmail Emrah Karayel’i de makamlarında ziyaret ettik. Çok değerli Bakan ve milletvekillerimize, desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut’u da makamında ziyaret eden Başkan Özdoğan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasıyla Hacılar’a 400 konut müjdesini vermesinin ardından Bulut ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kuraları çekilen bu konutların yapımına yakın bir zamanda başlanacak. Böylesine önemli bir yatırımı Hacılarımıza kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başkanımız Ömer Bulut, değerli Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hacılar için her kesimle işbirliği içinde olduklarının altını çizen Özdoğan, “Gelecek nesillere daha güzel bir Hacılar bırakmak için özveri ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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İHA

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