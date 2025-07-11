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Başkan Özdoğan: 'Yollarımız Artık Daha Modern, Daha Güvenli'

Hacılar Belediyesi tarafından ilçe genelinde sürdürülen kilitli parke yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yediağaç Mahallesi Ataman ve Gizir Sokak'ta yaklaşık 17.500 metrekarelik alanda gerçekleştirilen çalışmalarla, yollar daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor.

Başkan Özdoğan: 'Yollarımız Artık Daha Modern, Daha Güvenli'

Çalışmaları yerinde inceleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ulaşım konforunu artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yapılan bu hizmetlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Başkan Özdoğan, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İlçemizin dört bir yanında altyapı ve üstyapı çalışmalarımız planlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Yediağaç Mahallemizde Atraman ve Gizir Sokak’ta 17.500 metrekarelik kilitli parke yol çalışmasını sürdürüyoruz. Amacımız hemşehrilerimize daha güvenli, daha modern ulaşım imkânı sunmak. Hacılar’ı adım adım yeniliyor, geleceğe taşıyoruz.”

Yapılan çalışmalarda kullanılan malzeme kalitesine ve teknik uygulamalara büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Özdoğan, “Bu çalışmalarla mahallelerimiz sadece fiziksel anlamda değil, aynı zamanda estetik olarak da güzelleşiyor. Altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan sosyal donatılara kadar her alanda güçlü bir hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz” dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi’nin hizmetlerini aralıksız sürdürmeye devam edeceğini belirterek, yapılan tüm çalışmalarda emeği geçen teknik ekiplere teşekkür etti.

Haber Merkezi

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