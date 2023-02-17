Başkan Özkan Altun deprem bölgesinde

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin meydana geldiği Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulundu ve belediye ekiplerini ziyaret etti.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri’den belediye başkanları ile birlikte deprem bölgelerini ziyaret etti. Deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdüren Bünyan Belediyesi ekiplerini ziyaret eden Başkan Altun, çalışanlara moral verdi. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Altun, "Burada bir kez daha gördük ki devlet ile millet biriz beraberiz ve bu bölgeleri birlikte ayağa kaldıracağız. Özverili çalışmaları için tüm ekiplerimize, gösterdiği birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma ile tüm dünyaya örnek olan milletimize canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.