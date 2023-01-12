Başkan Özkaya, “Ali Babacan dün hangi çizgideyse bugün de aynı noktada”

DEVA Partisi Kayseri İl Başkanı Metin Özkaya, Genel Başkan Ali Babacan’ın HDP’lilerden oy almak için açıklamalar yaptığı iddiasına ‘bu haksızlık’ diyerek yanıt verdi. Özkaya, Genel Başkan Babacan’ın geçmişinde yaptığı açıklamalara bakılarak çizgisini bozmadığını ifade eden Özkaya, ”DEVA Partisi’nin ve Genel Başkanımız Ali Babacan’ın vatandaşlık, eğitim gibi konulardaki açıklamalarının sanki bugün piyasada siyaset camiasında insanların bunu belli bir gruba yöneltmek için, belli grubu kendilerine çekmek için söylendiğini; açık söylemek gerekirse HDP’lilerin oylarını almak için olduğu iddiasıyla söylemler var. Bunun büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Genel başkanımızın 2007 yılından başlayıp sürecin tamamında da geçmişini araştırdığınızda o zamanlarda ülkenin kalkınmasıyla ilgili alakalı söylemlerinin olduğunu göreceksiniz. Ekonominin gelişmesi için, milli gelirimizin 25 bin dolara çıkması için, eğitimle alakalı değişikliklerin yapılması gerektiğini hatta bugünkü konu başlıklarıyla o zamanlarda söylediği ile alakalı şeyler görebiliriz. Gerçekten haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bizim 3-5 oy için birtakım insanlara ihtiyacımız olsaydı memlekette bazı partilerin nasıl siyaset yaptıklarını iyi biliyoruz. Belli bir kesime, belli bir dini gruba söylemlerle insanlar oyları cebine koyuyor. Biz bu konulara hiçbir şekilde girmedik, vatandaşımızın vicdanına bırakıyoruz. Asıl amacımız bu memleketin kalkınması için ne yapmamız gerektiğiyle alakalı bilimsel çalışmalar, anayasal çalışmalar olması gerektiğiyle alakalı söylemlerimizi bize dönüp ‘belli kesimden oy almak için bunu yapıyorlar’ demelerini vatandaşımızın vicdanına bırakırım” diye konuştu.