Başkan Özkaya: 'Gelecek 6'lı Masa'nın'

 Partisinin standını ziyaret eden DEVA Partisi Kayseri İl Başkanı Metin Özkaya, 'Cumhurbaşkanı adayımızı belirledikten sonra emin olun vatandaşımız bize çok daha fazla ilgi gösterecek. İnanın gelecek 6'lı Masanın. Gelecekle alakalı planları şimdiden yapıyoruz. Gelecekte çok güzel şeyler olacak' dedi. 

PAYLAŞ
  • 04.02.2023 18:07
  • Güncelleme: 04.02.2023 18:07
  • 32
Başkan Özkaya: 'Gelecek 6'lı Masa'nın'

Cumhuriyet Meydanında DEVA Partisi stant açtı. DEVA Partisi Kayseri İl Başkanı Metin Özkaya da partisinin standını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Burada DEVA Partisi’ne üye olan bir vatandaşa da rozet takan Özkaya, partisinin her geçen gün üye sayısını arttırdığını söyledi. “Gelecek 6’lı Masa’nın olacak” diyen Özkaya, “Soğuk demeden sıcak demeden sahadayız. Genel merkezimiz, Genel Başkanımız, Genel merkez üyelerimiz onlar Ankara’da çalışırken bizlerde burada sıcak soğuk demeden çalışıyoruz. Her hafta mavi yelekliler programı yapıyoruz. Ayrıyeten eylem planlarımızı anlatıyoruz. Vatandaşımızın ilgisinden memnunuz. Vatandaşımızın çektiği sıkıntıları dinliyoruz. Bizde sıkıntıların üzerine sıkıntı yaratmamak için çözümlerimizi öneriyoruz. Genel merkezimizin yaptığı çalışmaları anlatıyoruz. Şu an hükümetin yaptığı bazı şeyler var adalet ve yolsuzluklarla alakalı sıkıntıları hep ört bas ediyor. Bizler çözümlerini sunuyoruz. Ortak mutabakat metnini vatandaşımızla gayet heyecan uyandırdı. İnşallah Cumhurbaşkanı adayımızı da belirledikten sonra emin olun vatandaşımız bize çok daha fazla ilgi gösterecek. İnanın gelecek 6’lı Masa’nın. Gelecekle alakalı planları şimdiden yapıyoruz. Gelecekte çok güzel şeyler olacak” ifadelerini kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
786 yıllık tarihi hamam satışa sunuldu

786 yıllık tarihi hamam satışa sunuldu

Sivaslılar Melih Eymen için gece düzenleyecek

Sivaslılar Melih Eymen için gece düzenleyecek

Tomarza'da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

Tomarza’da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

Okulların açılacağı gün yoğun kar bekleniyor, tatil uzayacak mı?

Okulların açılacağı gün yoğun kar bekleniyor, tatil uzayacak mı?

Komando değil itfaiye eri

Komando değil itfaiye eri

Hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Çok Okunanlar
1
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

2
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

3
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

4
Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

5
Başkan Büyükkılıç, 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var'

Başkan Büyükkılıç, “Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var”

6
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Develi Belediye Spor – Bursa Büyükşehir Belediye Spor: 3-0

Develi Belediye Spor – Bursa Büyükşehir Belediye Spor: 3-0

Başkan Özkaya: 'Gelecek 6'lı Masa'nın'

Başkan Özkaya: “Gelecek 6’lı Masa’nın”

DAHA FAZLA
Tarihi caminin minaresi tehlike arz ediyor

Tarihi caminin minaresi tehlike arz ediyor

Hacılar Erciyesspor - Yozgat Belediyesi Bozok Spor: 0-1

Hacılar Erciyesspor - Yozgat Belediyesi Bozok Spor: 0-1

Dünya Kanser Günü'nde kadınlara erken tanının önemi anlatıldı

Dünya Kanser Günü'nde kadınlara erken tanının önemi anlatıldı

Melikgazi'de 2022 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Melikgazi'de 2022 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Kayseri protokolü Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Kayseri protokolü Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Çalışmalarını Yerinde İnceledi