Başkan Özkaya: “Gelecek 6’lı Masa’nın”

Cumhuriyet Meydanında DEVA Partisi stant açtı. DEVA Partisi Kayseri İl Başkanı Metin Özkaya da partisinin standını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Burada DEVA Partisi’ne üye olan bir vatandaşa da rozet takan Özkaya, partisinin her geçen gün üye sayısını arttırdığını söyledi. “Gelecek 6’lı Masa’nın olacak” diyen Özkaya, “Soğuk demeden sıcak demeden sahadayız. Genel merkezimiz, Genel Başkanımız, Genel merkez üyelerimiz onlar Ankara’da çalışırken bizlerde burada sıcak soğuk demeden çalışıyoruz. Her hafta mavi yelekliler programı yapıyoruz. Ayrıyeten eylem planlarımızı anlatıyoruz. Vatandaşımızın ilgisinden memnunuz. Vatandaşımızın çektiği sıkıntıları dinliyoruz. Bizde sıkıntıların üzerine sıkıntı yaratmamak için çözümlerimizi öneriyoruz. Genel merkezimizin yaptığı çalışmaları anlatıyoruz. Şu an hükümetin yaptığı bazı şeyler var adalet ve yolsuzluklarla alakalı sıkıntıları hep ört bas ediyor. Bizler çözümlerini sunuyoruz. Ortak mutabakat metnini vatandaşımızla gayet heyecan uyandırdı. İnşallah Cumhurbaşkanı adayımızı da belirledikten sonra emin olun vatandaşımız bize çok daha fazla ilgi gösterecek. İnanın gelecek 6’lı Masa’nın. Gelecekle alakalı planları şimdiden yapıyoruz. Gelecekte çok güzel şeyler olacak” ifadelerini kullandı.