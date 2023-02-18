Başkan Özkaya, “Muhalefet, iktidarın iyi yaptığına iyi diyebilmeli”

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. Binlerce kişi hayatını kaybederken, birçok vatandaş ve kurum ise yaraların sarılması için yardım seferberliği başlattı.

Deprem için Kayseri’de de çalışma yapılması gerektiğini söyleyen DEVA Partisi Kayseri İl Başkanı Metin Özkaya, “Deprem Kayseri’den de hissedildi. Kayseri’de de yapılması gerekenler olduğunu düşünüyoruz. Bizler de bir gün kötü bir şekilde yakalanabiliriz. Güncel olarak gelişmişliğin bir göstergesi de depremlerde verilen sınavlardır. Gelişmiş memleketlerde depremler fazla can kaybı olmaması, insanların enkaz altında kalmaması gelişmişliğin göstergesidir. Bizim memleketimiz de deprem ülkesi olmasına rağmen her depremde böyle bir yıkım yaşamamız, bizim bazı şeyleri ders almayışımıza, depremde hayatını kaybedenlere üzülüyoruz, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu depremle de memleketimizin geri kaldığının bir fotoğrafı çekilmiş oldu. Demokrasilerde muhalefet partileri iktidar partisinin iyi yaptığına iyi diyecek ama yapamadığına da siz yapamadınız diyecek. Muhalefetin ana görevi iktidarı halk adına yönlendirmek, eksiklerini tamamlamaktır. Geldiğimiz noktada böyle bir deprem yaşanmış, halka ulaşılamamış. Elimizden geleni yapıyoruz, gerçekten biz de yapıyoruz. Zor, büyük bir deprem bunu da biliyoruz ama birçok konuda eksik kaldık. 100 binanın 100’üne girmek zor, fakat 100 binanın 50 veya 20’sine girilip daha fazla insan kurtarılabilirdi. Biz burada toplum adına basın olarak, muhalefet partileri olarak iktidarı eleştiriyoruz. Buradan yaptığımız yapıcı eleştirilere rağmen baktığımızda Cumhur İttifakı bizi muhalefet partileri vatan haini gibi cümleler duyuyoruz. Demokrasimiz adına üzülüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘GENEL BAŞKANIMIZ GÜNLERDİR DEPREM BÖLGESİNDE’

Partisinin Genel Başkanı Ali Babacan’ın depremin 2’inci gününden itibaren deprem bölgesinde olduğunu belirten Başkan Özkaya, “Genel Başkanımız depremin 2’nci gününden itibaren deprem bölgesinde. Diğer liderler gibi helikopterlerle, uçaklarla gitmedi. Özel araçlarıyla ekibiyle beraber Ankara’dan çıktı. Saatlerce tıkalı yollarda kaldı. Benzin ve su bulamadıkları dönemler olmuş. Genel merkez olarak deprem bölgesine 250 TIR’a yakın bölgeye ayni yardımımız oldu. Nakdi yardımlarımızda oldu. Biz sahadayız. Genel Başkanımızda günlerdir deprem bölgesinde. Gece soğukta, gündüz depremzedelerin elini tutarak yardımda bulunarak çalışıyor. Devam eden günlerde de desteklerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.