Başkan Özkaya, “Sedat Kılınç’ın kafası karışmış”

Özkaya, “kendi kendimize gelin güvey olmadık. Ankara’da genel başkanla konuştuk, Sedat beyin kafası karışık dedim. Genel Başkan yardımcısı Sadullah bey büyük bir olgunlukla ‘bu şekilde olmaz, biz farklı zamanda da rozet takarız’ dedi.

Sedat bey görüştü gitti akşam haber geldi; ‘İYİ Parti’den bana rozet takıldı’ dedi. Biz de o sırada kendisini bekliyorduk” dedi.



DEVA Partisi Kayseri İl Başkanı Metin Özkaya, Kayseradar ve Radyoradar ortak yayınında ‘Gündem Kayseri’ programına konuk olarak Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. Özkaya, geçtiğimiz aylarda MHP Kocasinan Meclis Üyeliğinden istifa ederek, İYİ Parti’ye katılan iş insanı Sedat Kılınç hakkında çıkan iddiaları cevapladı.

Özkaya, Kılınç’ın kendilerine Deva Partisi’ne katılmak üzere istekte bulunduğunu ifade ederek, Ankara’da Genel Merkez’de Sedat Kılınç’ın Deva Partisi rozeti takmak için yola çıktığını ancak aynı anda İYİ Parti’ye giderek rozet taktığını söyledi.

‘KAFASI KARIŞMIŞ, ROZET TAKMAYI BEKLERKEN İYİ PARTİ’DEN ROZET TAKILMIŞ’

Özkaya, “Kendi kendimize de gelin güvey olmadık.

Bizimle bir bağ kuruldu, kendisini tanımıyordum. Bir arkadaşımızdan telefon numarasını istedi ve Ali Babacan’ı sevdiğini söyledi. Biz de gittik 5-6 arkadaş kendisini ziyaret edip davet ettik. ‘Mutlu olurum, şeref duyarım’ dedi. Rozeti Ankara’da genel başkana taktıralım demiştik.

Hatta bu konu bazı mecralarda yayınlanmıştı.

Biz de farklı mecralarda İYİ Parti’ye gideceğini görünce şaşırdık. Kendisi de söyledi iletişime geçince; ‘beni iyi partiden sıkıştırıyorlar, ailem bile Deva Partisi’ni boşver diyordu’ dedi. Biz bu arada Ali Babacan’dan randevu almıştık. Sonrasında partiye gelmedi, iş yerine geldi ve durumu anlattı. Biz de kendisini dinledik anlayış gösterdik ancak randevu da almıştık.

‘Bu rozet işini bekletelim kararsızım’ gibi konuştu. Ankara’ya yola çıktık, Sedat bey ayrı çıkmış hatta İYİ Parti bile Ankara’ya yola çıkmış.

Ankara’da genel başkanla konuştuk, Sedat beyin kafası karışık dedim. Genel Başkan yardımcısı Sadullah bey büyük bir olgunlukla ‘bu şekilde olmaz, biz farklı zamanda da rozet takarız’ dedi.

Sedat bey görüştü gitti akşam haber geldi; ‘İYİ Parti’den bana rozet takıldı’ dedi. Biz de o sırada kendisini bekliyorduk. Ama bu olay o kadar farklı anlatıldı ki; insanların kafası karışabilir İYİ Parti’ye de geçebilir. Ancak çıkıp benim gönlüm İYİ Parti’deydi, ısrara dayanamadım diye bir söz çıkınca ona tepki verdim.

İYİ Parti’nin rozet takacağı bir insanın Deva partisinde ne işi olur, şahsım olarak İYİ Partiye katılacaksan farklı partide ne işim olur ki? Bizim bir sorunumuz yok rahatsız olmuştuk ancak, sorun yok dedik ve konuyu kapattık.

Bir yerde karşılaşsak kendisiyle sorunumuz yok. Ancak iki tarafla da görüştüm kafam karıştı tercihim bu diyebilirdi. Karşılaşsam da aynı şeyi sorardım kendisine. Biz Sedat beyle hiçbir şekilde pazarlığa girmedik, sevdiğini söyledi biz de güç katacağını düşünerek beraber olmak istedik. Sonuca da saygı duyduk ama keşke baştan söyleseydi” ifadelerini kullandı.