Başkan Özsoy, “Suça sürüklenen çocukların yargılamaları çocuk psikolojisine uygun olarak devam etmeli”

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çocuk haklarına dair sözleşmeyi imzalamış ve o tarihten bugüne 20 Kasım; ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ olarak ilan edilmiştir. Kayseri Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Murat Tolga Özsoy, suça sürüklenen çocukların yargılamalarının çocuk psikolojisine uygun olarak devam etmesi için Çocuk Hakları Adalet Merkezi’nin Kayseri’ye de kurulması gerektiğini söyleyerek, “Bugün Kayseri Barosu olarak Çocuk Hakları Komisyonumla beraber Kent Konseyimizin düzenlemiş olduğu Çocuk Hakları Çalıştayına katılmış bulunuyoruz. Katılmamızdaki en önemli amacımız şudur: Biz hukuk kurumuyuz. Çocukların haklarını, mağdurun ve suça sürüklenenin haklarını en iyi bilen kurum biziz. Bu yönde faydamız olacağı kanaatindeyim. Burada önemli olarak durmak istediğim husus şudur: Biz çocuk hakları noktasında adliyenin içerisindeyiz. Çocuklarla birebir temas eden avukatlar biziz. Çocuklar derken mağdur ve ‘Suça Sürüklenen Çocuk’ kavramları vardır. Her ikisi de çocuktur, her ikisinin de hukuken hakları vardır. Burada önceliğimiz şu olacak: Kayseri Barosu olarak Adalet Bakanlığı nezdinde ve ilgili kurumlara yaptığımız bir müracaatımız yakında basına da bildirilecek. Çocuk Hakları Adalet Merkezi Kayseri'de açtırmak istiyoruz, talebimiz var. Bursa'da, Gaziantep'te, Erzurum'da ve Eskişehir'de dört yerde var. Bunu açtırmak istememizdeki amacımız şu: Çocukların adliye ortamından, o adliye ortamındaki psikolojik kırılmalardan uzak durarak, gerek mağdur gerek ‘Suça Sürüklenen Çocuk’ olmak üzere, yargılamalarının çocuk psikolojisine uygun olarak devam etmesini sağlatmak. Kayserimize de yakışır” açıklamalarında bulundu.