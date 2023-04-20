Başkan Öztürk: 'Ramazan'ın huzur ve umut getirmesini niyaz ediyorum

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ramazan Bayramı münasebeti ile bir mesaj yayınladı.

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  • 20.04.2023 11:29
  • Güncelleme: 20.04.2023 12:26
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Başkan Öztürk: 'Ramazan'ın huzur ve umut getirmesini niyaz ediyorum
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ramazan Bayramı münasebeti ile bir mesaj yayınladı.

Başkan Öztürk mesajında, “ Ramazan-ı Şerifin rahmet, mağfiret ve bereket iklimini bir kez daha yaşadığımız bir bayrama daha kavuşmanın buruk mutluluğunu yaşıyoruz. Gönül ister ki geçmişte olduğu gibi bu bayramı da sevdiklerimizle beraber coşkulu bir şekilde geçirelim ama asrın felaketi olarak tabir ettiğimiz deprem felaketinde yaşadığımız kayıplar bizleri derinden üzdü. Buradan bir kez daha depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha böylesi felaketleri bizlere yaşatmasın. Mübarek Ramazan Bayramı’nın dünya üzerinde zulüm altında bulunan kardeşlerimizin kurtuluşuna; tüm insanlığın huzur ve güven, sağlık içinde geleceğe umutla bakmasına vesile olması Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Sevgi, kardeşlik, muhabbet, kucaklaşma, vuslat günleri olan bayram günlerini, hakkıyla idrak etmenizi diliyorum. Bayramın, başta İslam dünyası olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisiyle, sizleri muhabbetle selamlıyor, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” İfadelerine yer verdi.

İHA

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