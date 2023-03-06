Başkan Öztürk: 'Berat gecesi, af ve mağfiret gecesidir'

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

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  • 06.03.2023 12:28
  • Güncelleme: 06.03.2023 12:39
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Başkan Öztürk: 'Berat gecesi, af ve mağfiret gecesidir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Esat Öztürk mesajında, “Ramazan Ayı’nın adım adım yaklaştığının habercisi mübarek Berat Kandili’ni bugün birlikte idrak edeceğiz. Peygamber Efendimiz, bu gecede Allah’a bol bol ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Berat gecesi, Yüce Rabbimizin af ve mağfiret gecesidir. Bu gecede Allah Teâlâ en yakın semaya tecelli ederek; ‘Bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Musibete uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim’ buyurur. Kurtuluş, temize çıkma, gibi anlamları da içeren mübarek Berat Kandili’nin, ülke ve milletçe yaşadığımız deprem felaketinin ardından birlik ve beraberliğimizi artırmasına, yaşadığımız büyük afetin yaralarını hızla sarmamıza, ülkemizde ve özellikle deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın acılarının azalmasına vesile olmasını dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu mübarek gecenin aziz milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Kandilimiz mübarek olsun” İfadelerini kullandı.

İHA

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