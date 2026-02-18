Başkan Öztürk, '32 yıldır şehri yönetenler ne bugünü biliyorlar ne de yarını hesap ediyorlar'

Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, Erkilet Mahallesi hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Öztürk, Erkiletteki yol sorununun aşılması adına değerlendirmelerde ve çözüm önerisinde bulunarak, “Tek damarla insan yaşar mı? Elbette yaşamaz. Peki 70 bin insanın ulaşımını sağlayan tek bir damardan bu kadar alan beslenebilir mi? Evet, sevgili Kayserili hemşerilerim; bugün Erkilet'te, Erkilet Bulvarı'nın üzerindeyiz. Tek bir ulaşım noktası olan Erkilet, tam 70 bin nüfusu ve on binlerce aracı her gün bir trafik cinneti içerisinde taşımaya devam ediyor. Maalesef dün şehri yönetenler bugünü görmediği için, bugünü görmeyenler de yarını yönetemeyecek. Erkilet büyümeye devam edecek ve gelişmeye devam edecek ancak tek bir damardan beslenmeye devam ettiği sürece asla gelişimini tamamlamayacak. Erkilet'in özellikle Orhangazi bölgesi, gelecekte 15-20 yıl içerisinde 70 bin nüfusa ev sahipliği yapacak. Bugünden biz bunu biliyoruz ama şehri 32 yıldır yönetenler ne bugünü biliyorlar ne de yarını hesap ediyorlar. Dolayısıyla biz Anahtar Parti olarak sadece sorunları ortaya koyan bir parti değil, aynı zamanda çözüm üreten bir partiyiz. Gelecekte bu nüfusu kaldıracak ve bugün de mevcut nüfusu rahatlatacak yol projesini bugün sizlerle paylaşacağım. Ama ondan önce şunu da ifade etmek istiyorum; Erkilet'in kesinlikle ilçe olması lazım, bir belediyeye kavuşması lazım. Mevcut Kocasinan Belediyesi'nin gözetimi altında Erkilet'in artık yönetilemeyeceği anlaşılmıştır. Erkilet Erkiletlilere emanet edilerek yeni bir belediye altında teşkilatlanması lazım. Anahtar Parti bunun sözünü şimdiden vermektedir. Biraz önce Erkilet Bulvarı ile ilgili yaptığımız açıklamadan sonra çözüm noktasındayız. Havaalanı yolundan gelip Boztepe'ye, oradan da Cephaneliğin yanından şu anda arkamda görmüş olduğunuz alt geçide geldiğiniz zaman Erkilet'e yeni bir bulvar açmış olursunuz. Biz Anahtar Parti olarak bunun projelerini çalıştık; kamulaştırma yükü çok az, sanat eserlerinin çok az olduğu, en az kamu yükünü getireceğimiz Kayserililerin bütçesinden en az parayla yapabileceğimiz yol çözüm önerimiz bu. Ancak bu bile 20 yıl boyunca hizmet edebilecek bir yol. Anahtar Parti nasıl ki siyasette üçüncü bir yol olarak ortaya çıktıysa, Erkilet'in ikinci yol önerisi de gene Anahtar Parti'den gelmiş oldu” şeklinde konuştu.