Başkan Öztürk, 'Anahtar Parti seçimlere girebilecek partiler arasında yer aldı'

  • Haberler
  • Gündem
Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk yaptığı açıklama ile 81 ilde ve 700 civarında ilçede teşkilatlanmalarını tamamladıklarını belirterek, 'Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye genelinde seçimlere girebilecek partiler arasında Anahtar Parti'mizde yerini aldı' dedi.

Kayseri GündemEditör

Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk yaptığı açıklama ile partilerinin seçimlere katılabilme yeterliliğini kazandığını ifade etti.
Başkan Öztürk açıklamasında, “Değerli Kayserili hemşerilerim bugün sevinçli bir haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Resmi Gazete’de yayımlanan ve Türkiye genelinde seçimlere girebilecek partiler arasında Anahtar Parti’mizde yerini aldı. 16 aylık gibi kısa bir süre içerisinde Yavuz Ağıralioğlu başkanımız tarafından kurulan ve çok hızlı bir şekilde teşkilatlanan 81 ilde ve 700 civarında ilçede teşkilatlanmalarını tamamlayan partimiz artık Türkiye’de yapılacak herhangi bir seçime katılacak. Bu büyük başarıda öncelikli olarak halkımızın olağanüstü desteği, teşkilatlarımızın fedakar çalışması çok büyük pay sahibidir. Ben bu vesile ile bize teveccüh gösteren, yanımızda duran umudun adresi olarak bizi tercih eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnanıyoruz ki bu bize ayrı bir sorumluluk katıyor ve ülkeye dair üreteceğimiz projelerde yapacağımız işlerle ilgili daha çok çalışma ve proje üretme gayretimizi beraberinde getiriyor. Bu vesileyle başta Kayserili hemşerilerimiz olmak üzere tüm milletimize şükranlarımızı arz ederim” şeklinde konuştu.

1ha
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

'Kayseri Büyükşehir, yapay zeka kullanımında nadir şehirlerden'  
'Kayseri Büyükşehir, yapay zeka kullanımında nadir şehirlerden'  
'152 ülkeye 319 milyon 54 bin dolar ihracat yaptık'
'152 ülkeye 319 milyon 54 bin dolar ihracat yaptık'
'Kayseri'nin şubat ihracatı 319 milyon dolar oldu'
‘Kayseri’nin şubat ihracatı 319 milyon dolar oldu’
Kayseri'de kurulan şirketlerden 698 milyon liralık sermaye
Kayseri’de kurulan şirketlerden 698 milyon liralık sermaye
Talas'ta 5 Kütüphanede Bilgiye Kesintisiz Erişim
Talas'ta 5 Kütüphanede Bilgiye Kesintisiz Erişim
Kırmızı Gelinlik Dizi Oluyor! Çekimleri Kayseri'de Başlayacak
Kırmızı Gelinlik Dizi Oluyor! Çekimleri Kayseri'de Başlayacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!