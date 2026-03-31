Başkan Öztürk, 'Anahtar Parti seçimlere girebilecek partiler arasında yer aldı'

Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk yaptığı açıklama ile partilerinin seçimlere katılabilme yeterliliğini kazandığını ifade etti.

Başkan Öztürk açıklamasında, “Değerli Kayserili hemşerilerim bugün sevinçli bir haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Resmi Gazete’de yayımlanan ve Türkiye genelinde seçimlere girebilecek partiler arasında Anahtar Parti’mizde yerini aldı. 16 aylık gibi kısa bir süre içerisinde Yavuz Ağıralioğlu başkanımız tarafından kurulan ve çok hızlı bir şekilde teşkilatlanan 81 ilde ve 700 civarında ilçede teşkilatlanmalarını tamamlayan partimiz artık Türkiye’de yapılacak herhangi bir seçime katılacak. Bu büyük başarıda öncelikli olarak halkımızın olağanüstü desteği, teşkilatlarımızın fedakar çalışması çok büyük pay sahibidir. Ben bu vesile ile bize teveccüh gösteren, yanımızda duran umudun adresi olarak bizi tercih eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnanıyoruz ki bu bize ayrı bir sorumluluk katıyor ve ülkeye dair üreteceğimiz projelerde yapacağımız işlerle ilgili daha çok çalışma ve proje üretme gayretimizi beraberinde getiriyor. Bu vesileyle başta Kayserili hemşerilerimiz olmak üzere tüm milletimize şükranlarımızı arz ederim” şeklinde konuştu.