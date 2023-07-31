Başkan Öztürk, Asfalt Üretim Tesisi'nin müjdesini verdi

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçedeki yol sorununu çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

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  • 31.07.2023 14:59
  • Güncelleme: 31.07.2023 16:49
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Başkan Öztürk, Asfalt Üretim Tesisi'nin müjdesini verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçedeki yol sorununu çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

İlçede yapılan doğalgaz çalışması sonucu bozulan yolları onaracaklarını söyleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “İlçede yapılan doğalgaz çalışması sonrası bozulan, yama yapılan yollar bizlere büyük sıkıntı veriyordu. Bu sorunu kökten çözüme kavuşturmak adına büyük bir adım atıyor, ilçemize Asfalt Üretim Tesisi kuruyoruz. Artık konforsuz, insanları sıkıntıya sokan yollar tarihe karışacak. Eskiden asfaltlama konusunda güçlüklerle karşılaşıyorduk. Özellikle Kayseri’den temin ettiğimiz asfalt ilçemize gelene kadar soğuma yapıyor zamanında yola serilmediği için kaliteli bir asfaltlama olmuyordu. Ayrıca asfaltın ilçeye gelmesi zaman kaybına yol açıyordu. İşte bu sebeplerden dolayı elzem gördüğümüz bu tesisi ilçemizde açacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık ilçemizde ulaşım konforunu yakalayacak, insanlarımız sorunsuz bir ulaşım sağlayacağız. Çok faaliyet, Az Maliyet düsturu ile çalışan belediyemiz bu tesisin çalışmaya başlaması ile büyük tasarruf sağlayacak. Dışarıdan tonu 2 bin 100 TL’ye alacağımız asfaltı biz kendi tesisimizde 980 TL’ye üretecek, ton başına bin 120 TL tasarruf edeceğiz. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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