Başkan Öztürk, “Bu iktidarın yaptığı hiçbir belediye projesi 10 yıldan fazla ömürlü değil”

Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Siyasi Gündem programına konuk olarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.

Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, mevcut iktidarın yaptığı projelerin uzun ömürlü olmadığını, yeni bir zihniyetin gelmesi gerektiğini vurgulayarak, “30 yıllık şehir hafızasına sahip birisi olarak söylüyorum. 1987'de yapılan belediye imar planlarının neredeyse tamamı 4 katlıydı. Şu anda gördüğünüz 15 katların neredeyse tamamı 4 katlı planlıydı. Bu iktidar döneminde, bu belediye başkanları döneminde serbest uygulama mantığı ile yüksek kat mevzusuna geçildi. Ancak yaşadığımız deprem tecrübesi bize bir fırsat veriyor. 30 yıllık karla mücadeleyi becerememiş bir belediyenin bu depremden sonra da maalesef tedbir alıp doğru bir yapılaşma mantığına geçtiğini göremiyoruz. Oysaki şehrimizin yakın mücavir alanları son derece müstakil yapılaşmaya ve herkesin bu müstakil yapılara ulaşmasına elverişli bir mekansal imkan sunuyor. Sadece bunu düşünüp uygulamak ve buna niyet etmek gerekiyor. Maalesef belediye başkanlarımız günü kurtarmak, şehri olduğu yerde büyütmek ve daha sonra oluşan trafik problemi ve hava kirliliği ile de 1-2 alt üst geçit yaparak mücadele ediyoruz demek oluyor. Bugün sanayide yapılan Kartal Kavşağı'nda yapılması düşünülen ve ihalesi yapıldığı söylenen alt ve üst geçitlerin 30 yılın sonunda aklediliyor olması bile artık çaresiz kalınmışlığın sonucudur. Halbuki ileri bir belediyecilik geleceği okuyan, geleceği planlayan bir belediyecilik olur. Emin olun ben bu iktidarın yaptığı hiçbir belediye projesinin 10 yıldan daha fazla ömürlü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir adım geriye doğru gitsek bunu çok iyi görüyoruz. Çevreyolumuz 10 yılını doldurmadan tarihe karıştı maalesef. Demiryolumuz bir taneydi Kocasinan'ı engelliyordu şimdi iki tane oldu. Demiryolu ile çevre yolu arasında anlamsız bir alan kaldı ne yapılacağı belli değil. Ama toplumun gözüne alt geçit üst geçit yapıyoruz diye hizmet yapıyor görüntüsü veriyorlar.

10 yıl önce ne yapmadınız? Veya bugünden yaptığınızda 10 yılı kurtaracağımız herhangi bir alt geçit üst geçit projeniz var mı? Maalesef her şey günü kurtarma adına. Bu da şehri ileri götürmüyor aslında o anı kurtarıyor. İleri götürüyor olabilmesi için 30 yılı, 50 yılı, 100 yılı planlamanız gerekiyor. 3 yılı, 5 yılı göremeyen bir yönetimin 30-40 yılı hayal etmesini bile düşünemiyorum. Bir bakış açısı değişikliği gerekiyor. Yeni bir zihin, yeni bir kafa, yeni bir heyecan gerekiyor” şeklinde konuştu.