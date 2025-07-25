Başkan Öztürk Burhaniye, Balcıçakırı, Çavdaruşağı ve Çubukharmanı Mahallelerinde Vatandaşlarla Buluştu

Mahallelerde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Öztürk, altyapıdan üstyapıya, sosyal desteklerden çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda hizmet üretmeye devam ettiklerini vurguladı. Ziyaretlerde özellikle yol, su, temizlik ve sosyal hizmetlere dair talepler dinlenerek not alındı.

Başkan Öztürk yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızla bir araya gelerek hem yapılan hizmetleri yerinde değerlendiriyor hem de yeni ihtiyaçları birlikte tespit ediyoruz. Belediye olarak her zaman halkımızın yanındayız. Mahallelerimizin gelişimi ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretler, mahalle sakinlerinin memnuniyet dolu teşekkürleri ve destek mesajlarıyla sona erdi. Başkan Öztürk, her fırsatta mahalle ziyaretlerine devam edeceğini belirterek, vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdüreceklerini dile getirdi.