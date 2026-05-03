Başkan Öztürk, Cumhur İttifakı'na katıldıkları iddialarının asılsız olduğunu açıkladı

Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, "Anahtar Parti Cumhur İttifakı'na katıldı" iddiaları hakkında bir açıklamalarda bulunarak iddiaları yalanladı. Başkan Öztürk, Anahtar Partinin yoluna kararlılıkla devam ettiği belirterek, “Bazı sosyal medya hesaplarında, Sayın Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu ile Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın el sıkıştığı bir görüntü üzerinden 'Anahtar Parti Cumhur İttifakı’na katıldı' şeklinde gerçeği yansıtmayan bir algı operasyonu yürütüldüğü tarafımızca tespit edilmiştir. Sayın Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığını kamuoyuna açık bir şekilde ilan etmiş olup; partimizin seçimlere müstakil ve münferit olarak katılacağını, hiçbir ittifakın parçası olmayacağını defaatle ifade etmiştir. Buna rağmen, partimizin kısa sürede gösterdiği güçlü teşkilatlanma ve büyüme ivmesini hazmedemeyen bazı çevrelerin, kendi önyargıları ve mesnetsiz varsayımları doğrultusunda bu başarıyı farklı odaklara bağlama çabası içine girdikleri görülmektedir. Söz konusu çevrelerin, gerçekle bağdaşmayan bu iddiaları daha da ileri taşıyarak kamuoyunda yanlış bir algı oluşturma girişimleri, aziz milletimizin sağduyusunda karşılık bulmayacaktır. Milletimizin gönlünde, umudunda ve geleceğe dair beklentilerinde karşılık bulan partimiz; müstakil, bağımsız ve yalnızca milletimizle kurduğu güçlü bağa dayanan siyaset anlayışıyla yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Tüm bu mesnetsiz iddialara ve algı operasyonlarına rağmen, yürüttüğümüz bu süreç artarak büyüyecek ve güçlenecektir” açıklamalarında bulundu.