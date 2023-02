Başkan Öztürk depremzede aileleri ziyaret etti

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası ilçeye gelen depremzede aileleri ziyaret etti.

Depremzede ziyaretlerinde Başkanı Esat Öztürk’e Yahyalı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koyuncu, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Orhan Kalem, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç, Şoförler Odası Başkanı İsmail İlboğa ve Çiftçi Malları Koruma Başkanı Yüksel Çoban eşlik etti. Ziyaretlerde ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Öztürk yaptığı açıklamada; “Ülke olarak son yüz yılın en büyük felaketini yaşadık. 10 ilimizde büyük yıkımlar yaşandı. Buradan vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Depremin hemen ardından devlet ve millet el ele vererek birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı sarmaya başladık. İlçemize deprem bölgesinden gelen ailelerimiz var. Bugün onları ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istedik. Onlara her konuda yardımcı oluyoruz. Açtığımız sosyal marketten her türlü ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyoruz. İlçe olarak depremin hemen ertesi günü 15 tır yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Bölgeden gelen bilgiler istikametinde yardım malzemesi göndermeye devam ediyoruz. Deprem bölgesine yardım konusunda birbiri ile yarışan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Rabbim devletimize milletimize güç versin. Her türlü afetten bizleri korusun” ifadelerini kullandı.