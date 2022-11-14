Başkan Öztürk'e Camikebir Mahallesi'nden teşekkür

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Camikebir Mahallesi muhtarı ve azalarını makamında kabul etti.

Kabulde Camikebir Muhtarı İbrahim Çıraklı ve azaları Belediye Başkanımız Esat Öztürk’e Camikebir Mahallesi’ne yapılan çalışmalardan teşekkür ettiler. Mahallesi adına konuşan Muhtar İbrahim Çıraklı; “Başkanımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa bizi geri çevirmedi. Gönlümüz nice nice yıllar sırt sırta birlikte çalışmak istiyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Desteklerinizin devamını bekliyoruz. Birliğimiz daim olsun inşallah” diye konuştu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Esat Öztürk; “ Mahalle Muhtarımıza ve azalarına teşekkür ediyorum. Büyüklerimiz “Marifet iltifata tabidir” demişler. Benim doğduğum mahalle Camikebir Mahallesi olduğu için oraya daha itinalı bakıyoruz. Sizler her zaman yanımızda oldunuz. İnsanlar bizi buraya hizmet için seçiyorlar. 8 yıldır bu güzel insanlara gayretle hizmet etmeye çalışıyoruz. Sizlerden dua bekliyorum. Vaat ettiğimiz projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. İnşallah bu projeleri hayata geçirip bunun mutluluğunu yaşamak istiyoruz. Halkımız ile muhtarlarımız ile sürekli istişareler yapıyoruz. Onlar bizim sinir uçlarımız. Muhtarlarımız mahallelerindeki ihtiyaçlarını bize bildiriyorlar. Bizde bütçemiz doğrultusunda taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. İbrahim Muhtarımız ne zaman bir cenaze ya da düğün olsa sandalyesiyle masasıyla hemen yardıma koşuyor. İnsanların duasını alıyor. Muhtarımızı tebrik ediyorum. Bizimde uzayan elimiz oluyor. Ben sizlere yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Camikebir Muhtarı İbrahim Çıraklı ve azaları Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e çiçek takdim etti.