Başkan Öztürk Filistin için düzenlenen panayıra destek verdi

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Fatih İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen Filistin destek panayırına katıldı.

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  • 23.11.2023 12:23
  • Güncelleme: 23.11.2023 12:55
Başkan Öztürk Filistin için düzenlenen panayıra destek verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Fatih İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen Filistin destek panayırına katıldı.

Gazze’deki İsrail zulmü altında yaşayan insanlara yardım etmek, onların yaşam koşullarını iyileştirmek ve dayanışma göstermek amacıyla düzenlenen panayıra destek veren Başkan Esat Öztürk, panayırı düzenleyen okul idarecilerine öğretmen, öğrenci ve velilerine teşekkür etti. Yahyalı halkını da panayıra davet eden Başkan Öztürk, “Gazze’deki şehitlerimize bir Fatiha okumak, orada yaşayan mazlumların yaralarını sarabilmek adına bugün buradayız. Tüm halkımızı da buraya bekliyoruz” diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya da tüm vatandaşları panayıra katkıda bulunmaya davet ederek, panayırın açılmasına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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