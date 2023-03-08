Başkan Öztürk, kadın personelin gününü kutladı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, belediyede görev yapan kadın personellerini makamında kabul etti.

Personelleri nezdinde tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Başkan Esat Öztürk, bu anlamlı günde kadınlara sağlık, başarı, mutluluk ve esenlikler diledi.

Bu özel günde personelleri ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Öztürk, “ Personellerimizin nezdinde tüm kadınlarımızın bu özel günlerini tebrik ediyorum. Merhum Neşet Ertaş’ın “Kadınlar insandır, biz insanoğlu” sözünü çok beğenmiştim. Kadınların bizim kültürümüzde çok önemli bir yeri vardır. Rabbimiz kullukta kadın ve erkeği eşit yaratmış. Ama bizlere verilen roller çok farklı. Önemli olan Allah’a kulluk edebilmek, Peygambere uygun ümmet olabilmektir. İnsan gibi yaşayabilmektir. Ülke olarak büyük bir deprem afeti yaşadık. Oradaki kadınlarımızı unutamayız. Kadın olmak, anne olmak çok farklı bir dünya. Bana göre kadınlık eşittir fedakârlıktır. Buradan deprem hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyorum” diye konuştu.