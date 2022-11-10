Başkan Öztürk, küçük öğrencilere belediyeciliği anlattı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlyaslı Mahallesi'nde bulunan Durmuş İnneci İlkokulu öğrencilerini makamında kabul etti.

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  • 10.11.2022 16:04
  • Güncelleme: 10.11.2022 16:09
Başkan Öztürk, küçük öğrencilere belediyeciliği anlattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlyaslı Mahallesi’nde bulunan Durmuş İnneci İlkokulu öğrencilerini makamında kabul etti.

Öğrencilerin belediye kurumunu yakından tanıması amacıyla yapılan ziyarette Başkan Esat Öztürk öğrencilerin sorularını cevaplayarak öğrencilere belediyecilik hakkında bilgiler aktardı.

Ziyarette konuşan Başkan Esat Öztürk, “Durmuş İnneci İlkokulu öğrencileri yerel yönetimler hakkında bilgiler almak ve belediyemizi tanımak amacıyla ziyaretimize geldiler. Kitaptan okuyup öğrenmek yerine bizleri ziyaret ederek ilk ağızdan öğrenmeleri daha iyi olduğu düşüncesindeyim. Çocuklarımız günlük rutin olarak yapılan hizmetler ile karşılaşıyorlar ama hangi kurumun hangi hizmeti yaptığını bilmiyorlar. Bu anlamda biz dilimizin döndüğü kadar belediyeciliği yavrularımıza anlattık. Çocuklarımıza ben her zaman şunları tavsiye ediyorum. Vatanını, milletini, bayrağını seven ahlaklı bireyler olun. Ben buradan hem öğretmenlerimize hem de velilerimiz kolaylıklar diliyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. O nedenle ben sizlerin bu ülkeye faydalı olmanız için her zaman dua ediyorum” dedi.

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İHA

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