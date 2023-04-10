Başkan Öztürk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutladı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Musa Aydın ile birlikte Türk Polis Teşkilatının Kuruluşu'nun 178. Yılı münasebetiyle Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

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  • 10.04.2023 14:23
  • Güncelleme: 10.04.2023 15:06
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Başkan Öztürk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Musa Aydın ile birlikte Türk Polis Teşkilatının Kuruluşu’nun 178. Yılı münasebetiyle Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Yahyalı İlçe Emniyet Müdürü Zeynal Kubat ve Polis Memurlarını tarafından karşılanan Başkan Esat Öztürk yaptığı açıklama da “ Bizim huzur ve güvenliğimiz için gece gündüz demeden çalışan tüm emniyet mensuplarının kuruluş yıldönümleri kutlu olsun. Rabbim polisimizin, jandarmamızın ayağına taş değirmesin. Buraya elimiz boş gelmedik. İlçe Emniyet Müdürlüğümüze Belediye Meclisimizin aldığı kararla yeni araç alarak hibe ediyoruz. Kurdelesini inşallah İl Emniyet Müdürümüz ile birlikte kesmek istiyoruz. Ben buradan meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanımızın, Emniyet Genel Müdürümüzün ve tüm teşkilat mensuplarının kuruluş günlerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

İlçe Emniyet Müdürü Zeynal Kubat’ta ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Bizleri unutmayarak 178. Kuruluş yıldönümümüzü kutlayan Belediye Başkanımıza, İlçe Jandarma Komutanımıza, belediye ve jandarma personellerine teşekkür ediyorum. Ayrıca araç alımlarından dolayı Yahyalı Belediyesi’ne ve belediye meclis üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Buraya geldiğimiz günden beri hep bizlerin yanında oldunuz. İsteklerimize hiçbir zaman yok demediniz. Herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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