Başkan Öztürk, şampiyon öğrencileri makamında kabul etti

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, okulları arası düzenlenen Floor Curling yarışmasında küçük kızlar kategorisinde Kayseri birincisi olan Çubuklu Özkoyuncu Ortaokulu'nu makamında kabul etti.

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  • 20.12.2022 13:21
  • Güncelleme: 20.12.2022 14:51
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Başkan Öztürk, şampiyon öğrencileri makamında kabul etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, okulları arası düzenlenen Floor Curling yarışmasında küçük kızlar kategorisinde Kayseri birincisi olan Çubuklu Özkoyuncu Ortaokulu’nu makamında kabul etti.

Kabulde şampiyon öğrencileri tebrik eden Başkan Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı’ ya, okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kabulde konuşan Başkan Öztürk, ”Yahyalı’daki okullarımız eğitimde başarılı olduğu kadar sporda da başarılılar. Bu başarının mimarları olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürlerimize, saygı değer öğretmen ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Yahyalı turizm ile tarım ve hayvancılığı ile sporda ki başarısı ile İlhan parlakları ile spor akademisi ile Yerköyspor ve Yahyalıspor ile kendinden söz ettiren bir ilçe. Çok saygıyla hürmet ettiğimiz ilçemizde ki insanlara Belediye Başkanı olarak hizmet etmek bir şeref diye düşünüyorum. Yavrularımızı şimdilik ayakkabı alarak ödüllendirdik. Daha büyük başarılarda daha büyük ödüllerle teşvik edeceğiz. Son olarak bir güzelliği paylaşmak isterim. 2023 yılından itibaren üniversiteye giriş sınavları artık ilçemizde de yapılacak. Bu konuda emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdür Ahmet Kafalı da konuşmasında, “Ben öncelikle ilçe Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü eğitim dediğimiz zaman bizleri sınırsız destekliyorlar. Başkanımızın dokunmadığı okulumuz yok. Özellikle sportif faaliyetlerimizde, akademik başarılarımızda sağ olsun hemen ödüllendiriyorlar. Başkanımızın az önce ifade ettiği gibi ödül olduğu zaman motive biraz daha yüksek oluyor. Hacı Hasan Efendi İmam Hatip Ortaokulumuz hem karmada hem de erkeklerde kayseri birinciliği getirmişti. Bugün Çubuklu Özkoyuncu Ortaokulumuz küçük kızlarda Kayseri birinciliği getirdiler. Öğrencilerimi tebrik ediyorum” İfadelerini kullandı.

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İHA

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