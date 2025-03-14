Başkan Öztürk'ten, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarına Teşekkür

Ziyaret sırasında, sağlık çalışanlarına gül hediye eden Başkan Öztürk, “Gece gündüz demeden, fedakarca çalışan siz değerli sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutluyoruz. Sağlık alanında gösterdiğiniz özveri ve emek hiç unutulmaz” ifadelerini kullandı.

Yahyalı'daki sağlık kuruluşlarına olan desteklerini dile getiren Öztürk, sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaparak, "Halkımızın sağlığı için çalışan tüm doktor, hemşire ve sağlık personelimize minnettarız. Onlar, sağlık sistemimizin bel kemiğidir" dedi.

Ziyaret, sağlık çalışanlarının moral bulmasına katkı sağlarken, Tıp Bayramı’nın kutlanması dolayısıyla yapılan diğer etkinliklerin de önemine dikkat çekildi. Başkan Öztürk, sağlık sektöründeki başarılı çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu.