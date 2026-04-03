Başkan Öztürk'ten 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi Müjdesi

Başkan Esat Öztürk, Çiğilli Mahallesi Muhtarı Mehmet Sucu ile birlikte proje alanında incelemelerde bulundu. Ziyarette projenin detayları değerlendirilirken, bölgenin ihtiyaçları üzerine istişare yapıldı.

Proje alanında açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk, çalışmaların kısa sürede başlayacağını ifade etti. Proje ile okul öncesi çocuklar için milli ve manevi değerlerin ön planda olduğu modern bir eğitim ortamı oluşturulacak.

Başkan Öztürk, 4-6 yaş Kur’an kurslarının çocukların gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, “Çocuklarımız bu kurslarla temel dini bilgilerin yanında sevgi, saygı ve sorumluluk gibi değerlerle erken yaşta tanışıyor. Bu projeleri geleceğimiz adına çok kıymetli buluyoruz” dedi.

Proje kapsamında yer alacak Diyanet Gençlik Merkezi’nin ise gençlere yönelik sosyal ve eğitsel faaliyetlerin yapılacağı bir merkez olması hedefleniyor. Merkez, gençlerin kendilerini geliştirebileceği güvenli bir ortam sunacak.

Çiğilli Mahallesi Muhtarı Mehmet Sucu da mahallelerine kazandırılacak bu yatırımdan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Öztürk’e teşekkür etti.

Başkan Öztürk, projenin yalnızca mahalleye değil tüm Yahyalı’ya hitap edeceğini ifade ederek, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na teşekkür etti.

Projenin tamamlanmasının ardından çocuklar ve gençler için önemli bir kazanım olması bekleniyor. Başkan Öztürk, “Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

