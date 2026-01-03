Başkan Öztürk'ten 'kar tartışmasına' son nokta: 'Kardan işlerle siyaset yapmak yarın kar eridiğinde boşa çıkar'

Kayseri’de etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımda aksamaların olması bazı siyasileri harekete geçirdi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, yaşanan kar yağışı sonrası ulaşımda yaşanan olumsuz durumlara çözüm önerisi getirdiklerini vurgulayarak, “Son birkaç gündür Kayseri'de yağan şiddetli kar, birçok konuda hem muhalefetin hem de iktidarın birbirine sataşmasına sebebiyet verdi. Muhalefet karla mücadelenin yetersiz olduğundan, iktidar ise ciddi tedbirler aldığına ve sahada olduğuna dair ifadeler kullandı. Elbette bu kadar geniş bir sahada belediyelerin mücadele etme şansı çok zayıf ama hiç kimse buna dair bir çözüm üretmedi. Biz Anahtar Parti olarak prensip olarak çözüm üretmeden hiçbir konuyla ilgili eleştiri getirmiyoruz. Belediye başkanlarımız başka konulardaki yaptıkları hizmetleri böyle dev aynasında gösterince insanlar ister istemez belediye başkanlarından süpermenlik bekliyor. Ama kar aynı anda yağınca da süpermen olmadıkları anlaşılıyor, insan oldukları anlaşılıyor. Ben bu konuda Anahtar Parti olarak bir öneri getirmek istiyorum. Büyükşehir Belediye Yasası ile birlikte belediyelerin hizmet alanları korkunç şekilde mücavir alan sınırına genişledi ve çok geniş bir alanda bu hizmeti vermek zorunda kaldılar. Dolayısıyla aynı anda böyle bir durumda her alana yetişmeleri mümkün değil. Bu noktada belediyelerin çözüm üretmesi gerekiyor ancak bu çözümü de üretmediler. Biz Anahtar Parti olarak bu çözümü düşündük, ürettik ve uyguladık. Şöyle ki: Biliyorsunuz her köyümüzde en az 40-50 tane traktör var, hatta bazı köylerimizde iş makineleri var. Köylümüz kendisi birçok alanda gönüllü olarak kendi yollarını açtı. Ancak bu bir muhtarlık ve belediye nezaretinde ve bir mazot desteği ile yapılsaydı kırsal sahadaki birçok alan kendiliğinden açılmış olacaktı, herhangi bir belediye desteğine ihtiyaç duyulmaksızın. Belediye de kendi gücünü merkezde toplayarak şehirdeki yetişemediği alanlara daha çok iş makinesiyle yetişip vatandaşımızın ihtiyacını daha kısa sürede gidermiş olacaktı. Köylerimizdeki muhtarlarımız ve köylülerimizin buna çok ciddi destek vereceğine inanıyorum. Biz Bünyan ilçesinde ilçe başkanımız bizzat bu uygulamayı kendi köyünde ve farklı köylerde irtibat kurarak gerçekleştirdi. Ben bu anlamda Anahtar Parti olarak çözüm üreten ve çözümü sahada uygulayan bir parti olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kardan işlerle siyaset yapmak yarın kar eridiğinde boşa çıkar, sistemsel ve yapısal çözümler getirmek gerekir. Biz Anahtar Parti olarak bu kar meselesine bir sistem getirme gayreti içerisinde bu çözüm önerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Düşünen, akleden ve sahada uygulayan bir Anahtar Parti ile şehrimizin tüm problemlerini çözmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.