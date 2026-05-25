Başkan Öztürk'ten Meclis Üyesi Tarnsferi ile İlgili Açıklama

Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, daha önce Yeniden Refah Partisi Yahyalı ilçe yönetimi listesinde yer alan ve partilerinden istifa ettikten sonra bağımsız kalıp Anahtar Parti Yahyalı İlçe Başkanlığı’na üye olan isimlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Başkan Öztürk; aktif görevde bulunan ve herhangi bir siyasi temsili sürdüren kişilerle ilgili transfer veya benzeri bir siyasi faaliyet yürütmediklerini belirttiği açıklamasında, “Son günlerde ilimizde, Yeniden Refah Partisi meclis üyelerinin AK Parti’ye transferiyle ilgili gündem çerçevesinde, Yahyalı ilçemizde gerçekleşen bazı gelişmeler kamuoyuna yansımıştır. Bu kapsamda; daha önce Yeniden Refah Partisi Yahyalı ilçe yönetim listesinde yer almış, ancak kendi iradeleriyle partilerinden istifa ederek bağımsız konuma geçmiş ve herhangi bir siyasi görevleri kalmamış olan bazı isimler, Anahtar Parti Yahyalı İlçe Başkanlığımıza kendi müracaatları doğrultusunda üye olmuşlardır. Söz konusu üyelikler, Sayın Genel Başkanımızın Niğde programına iştirak etmeleri vesilesiyle gerçekleştirilen rozet takma töreniyle kamuoyuna yansımıştır. Anahtar Parti olarak; millet iradesine ve seçmen hassasiyetlerine en üst düzeyde saygı gösteren, etik ve ahlaki duruşunu her koşulda koruyan bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu çerçevede, aktif görevde bulunan ve herhangi bir siyasi temsili sürdüren kişilerle ilgili transfer veya benzeri bir siyasi faaliyet yürütmemiz söz konusu değildir. Yaşanan süreç; tamamen kendi iradeleriyle mevcut partilerinden ayrılmış, bağımsız bir konumda bulunan ve ülkemize hizmet etme amacı taşıyan kişilerin, partimizin ilke ve değerleriyle örtüştüğüne inanarak Anahtar Parti çatısı altında buluşmalarından ibarettir. Partimizin bu konudaki hassasiyetleri açık ve nettir. Yaşanan gelişmeleri farklı senaryolarla ilişkilendirmek, kamuoyunu yanıltmaya yönelik değerlendirmelerden ibarettir” ifadelerine yer verdi.