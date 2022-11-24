Başkan Öztürk'ten öğretmenlere pastalı kutlama

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü pasta ikramı yaparak kutladı.

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  • 24.11.2022 15:25
  • Güncelleme: 24.11.2022 15:56
Başkan Öztürk'ten öğretmenlere pastalı kutlama
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü pasta ikramı yaparak kutladı.

Başkan Esat Öztürk ilçe merkezindeki tüm okullara üzerinde “Öğretmen Gününüz Kutlu Olsun” yazısı bulunan pastalar gönderdi. Ardından İlçe Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ile birlikte Yahyalı Fatih İmam Hatip Ortaokulu ziyaret eden Başkan Öztürk, burada öğretmenler ile birlikte pasta keserek Öğretmen Gününü kutladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk, ”Roketlere dahi göğüs gererek öğrencilerini koruyan kahraman öğretmenlerimizi bu anlamlı günlerinde yalnız bırakmak istmedik. Onlara bugün pasta ikram ederek öğretmenlerimizin gününü kutladık. Rabbim tüm öğretmenlerimize sağlık, sıhhat ve afiyet versin. Vefat eden öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Buradan şehit öğretmenlerimiz saygıyla ve rahmetle anıyorum. Sizler bu ülkenin geleceğine yön veriyorsunuz. Rabbim hepinize kolaylıklar versin. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Başkan Esat Öztürk, öğle saatlerinde İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü programına katıldı. Başkan Öztürk burada da okul öğretmenleri ile birlikte pasta keserek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

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İHA

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