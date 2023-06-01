Başkan Öztürk'ten Piknik Severleri Mutlu Edecek Haber

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe halkının piknik yapmak için yoğun olarak kullandığı yaylaları bakıma alacaklarını söyledi.

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  • 01.06.2023 12:14
  • Güncelleme: 01.06.2023 16:33
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Başkan Öztürk'ten Piknik Severleri Mutlu Edecek Haber
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe halkının piknik yapmak için yoğun olarak kullandığı yaylaları bakıma alacaklarını söyledi.

İsmet Mahallesi Oğlakçı Yaylasına giderek yapılan çalışmalarda incelemelerde bulunan Başkan Esat Öztürk yaptığı açıklamada; "Şuanda mutlu bir anımızı yaşıyoruz. Bir belediye başkanı olarak hizmet ettiğiniz bir güzelliği görünce mutlu oluyorsunuz. Bugün Oğlakçı Yaylamıza geldik. Gerçek doğal bir güzellik ile karşı karşıyayız. Belediye olarak buraya piknik masaları, oyun grupları koyup, su hattı ve WC’sini yaparak insanlarımızın rahat bir ortamda piknik yapmalarını istedik. Bu çalışmaları diğer yaylalarımızı da yapacağız. İnsanlarımız günübirlik olarak geldikleri yaylarımızda kendilerini bilgisayar gibi resetleyecekler. Boşuna demiyoruz; Burası Yahyalı. Kayseri’nin 16 ilçesi içinde en güzel doğaya, en güzel ormana, en güzel şelaleye sahip ilçesi. Burada belediye başkanlığı yapmakta çok güzel. Yaylalara hizmetlerimiz devam edecek. İnsanlarımız buralara gelince kendilerini kuşlar gibi hafif hissedecekler” diye konuştu.

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İHA

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