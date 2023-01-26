Başkan Öztürk'ten Regaib Kandili Kutlama Mesajı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, tüm hemşehrilerinin üç aylarını ve Regaib Kandili’ni kutladı.

Başkan Esat Öztürk mesajında; “Üç ayların müjdecisi, Kur’an ayı Ramazan’ın habercisi olan Regaib Kandiline kavuşmanın mutluluğunu içerisindeyiz. Üç aylar, hasretle yolunu gözlediğimiz, gönül hanemize konuk ettiğimiz kutlu misafirimizdir. Üç aylar, bizlere açılmış bir fırsat kapısıdır. Bu gün ve geceleri Rabbimizin rızasını kazanmak için vesile kılalım. Gönül dünyamızı kirleten kin, nefret ve haksızlık gibi kötülüklerden sakınalım. Kulluk ve ibadete, hayır ve hasenata, iyilik ve güzelliklere her zamankinden daha fazla yönelelim. Gönül dünyamızı yeniden imar edelim. Hayatın karmaşası içinde ihmal ettiğimiz görev ve sorumluluklarımızı hatırlayalım.

Duaların kabul olduğu, manevi havası çok yüksek, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı bu günlerde; elimizi ve gönlümüzü herkese açmalı, kardeşlik hislerimizi güçlendirmeli, birlik ve beraberliğimizi korumak için çaba göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta hemşehrilerim olmak üzere tüm milletimizin Regaib Kandilini tebrik ediyor, tüm İslam âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.