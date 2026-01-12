  • Haberler
Başkan Öztürk'ten şehri yönetenlere 'Rantsal Dönüşüm' eleştirisi

Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, şehir merkezine yakın olan Hilal Mahallesinin yollarının dar olduğunu; İtfaiye, cankurtaran geldiğinde yollarda erişim problemi olabileceğini belirtti. Öztürk, “Hilal mahallesi mevcut durumundan bir adım ileriye gidememiş, bu kadar gelişmelere rağmen şehirden nasibini alamamış, Argıncık gibi kaderine terk edilmiş hala da kimsenin dönüp bakmadığı on binlerce insanın yaşadığı bir mahalledeyiz. Yollar dar, araçlar geçmekte zorlanıyor. Şehri yönetenlerin rantsal dönüşümden vazgeçip milletin ihtiyaçlarına dönük dönüşümler yapmasını öneriyorum” diye konuştu.

