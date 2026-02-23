Başkan Öztürk'ten Yahyalı'nın güzelliklerine davet

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı’nın doğal güzelliklerine değinerek ilçenin bir cazibe merkezi olduğundan söz etti.

Başkan Öztürk, tüm vatandaşları Yahyalı’yı görmeye davet ederek; “Yahyalı'nın alametifarikası diyeceğim; şu anda bulunduğumuz yer Gözbaşı mevki. Suyun olduğu her yer güzeldir aslında. Yahyalı'mızın pınarı, Gözbaşı'mızdayız şu anda. Arkamızda görmüş olduğunuz havuzumuz zaten şu anda Yahyalı'nın suyu. Dolayısıyla buranın işletmesi de Yahyalı Belediyesi'nin. Doğrusu Yahyalı'mızda insanların gelip de bu şekilde sosyal bir alandan mahrumuz bu manada. Burası bizim için önemli. Belediye açısından önemli, Yahyalı'daki yaşayan insanlar açısından önemli. Tabii adeta burası bir buluşma noktası. Yani İstanbul'daki hemşehrilerimiz, Ankara'daki, yurt dışındaki insanlar hasretini burada gideriyor. Burada birbirlerine derdini anlatabiliyor. O manada da bir güzellik, yani dert yükü çekiyor burası. Ama bir güzelliğimiz inşallah 2026'daki sezonumuzda daha genişleyerek, daha da bir güzellikle inşallah LED lambalarla burayı adeta bir cazibe hâline getirmiş olacağız. Şunu söylemek istiyorum; Kayseri'de ve çevre illerimizde sıkılan insanlar, 'Haydi bir yurt görelim, bir ilçe görelim, bir yeryüzü cenneti görelim' diye buraya gelecekleri bir güzelliği biz burada sunmamız lazım. Allah'a hamd olsun. Arkamızda görmüş olduğumuz malumunuz bir Zamantı Irmağı var ki gerçekten bu bir değerdir. Raftingin yapılabileceği, üzerinde HES'lerin olduğu. Hemen bir Hacer Ormanı'mız var ki, Hacer Ormanı demek taş ormanı demek; başka bir yerde yok. Yani orman normal toprağı severken, bizim burada taşın içerisinden çıkıyor ki Hacer Ormanı diye. Hacerü'l-Esved demek siyah taş demek malumunuz. Hacer Ormanı demek yani taş ormanı dediğimiz bir güzellik. Hemen Derebağ Şelalesi'miz, Kapuzbaşı Şelalesi'miz, Yeşilköy Şelalesi'miz, Yedigöller'imizle. Dediğimiz gibi kirazımızla, elmamızla, yaban hayatımızla ve bir kez daha söylüyorum ben; Burası gerçekten yaban hayatındaki hayvanların dahi mutlu olduğu bir ilçe; kaldı ki burasında insanlar mutlu olmasın? Biz gece gündüz demeden ilçemize inşallah elimizden gelen bütçemiz oranında, inşallah geleceğin ilçesine, geleceğimizin yavrularımıza hazırlamak için çalışıyoruz. Ben 'Feda olsun' diyorum; bu ilçeye biz kendimizi vakfettik adeta. Dediğimiz gibi tüm emeklerim, tüm güzelliklerim insanlarımıza helal olsun diyorum." ifadelerini kullandı.