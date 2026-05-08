  • Başkan Öztürk: 'Türk bayrağı bu milletin bağımsızlığının simgesidir'

ODTÜ Devrim Stadyumu'nda düzenlenen konser sırasında Türk bayrağının açılmasına yönelik çıkan kavga ile ilgili açıklama yapan Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, 'Türk bayrağı bu milletin bağımsızlığının simgesidir, ortak şerefidir, ortak hafızasıdır. Böyle bir değere karşı saygısızlık yapılması yalnızca bir topluluğa değil, bu milletin tamamına karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Bu tavır asla masum gösterilemez' dedi.

Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, ODTÜ Devrim Stadyumu’nda düzenlenen konser sırasında Türk bayrağının açılmasına yönelik çıkan kavga ile ilgili açıklama yaptı. Türk bayrağına yönelik her türlü tahammülsüzlüğün kabul edilemez olduğunu belirten Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, “Türk bayrağı bu milletin bağımsızlığının simgesidir, ortak şerefidir, ortak hafızasıdır. Böyle bir değere karşı saygısızlık yapılması yalnızca bir topluluğa değil, bu milletin tamamına karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Bu tavır asla masum gösterilemez. Hiç kimse özgürlük söyleminin arkasına saklanarak Türk bayrağına karşı tahammülsüzlük sergileyemez. Üniversiteler fikirlerin konuşulduğu yerler olabilir ama milletin ortak değerlerine husumet beslenen alanlara dönüştürülemez. Ay yıldızlı bayrağımızdan rahatsız olan bir anlayışın bu millete verebileceği hiçbir şey yoktur. Türk bayrağına yapılan saygısızlık göz ardı edilemez. Bu ülkede ortak yaşamanın ve ortak aidiyetin temelinde bayrağımıza duyulan saygı vardır. Ay yıldızlı bayrağımıza uzanan her çirkin tavrın karşısında milletçe açık ve kararlı bir duruş sergilemek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

