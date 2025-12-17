Başkan Öztürk'ün acı günü

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün kayınvalidesi Meryem Hatice Köse hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Öztürk, 'Kayınvalidem Meryem Hatice Köse 'Allah bir yoluna koyar inşallah' diyerek rahmetine inanıp güvendiği rabbine kavuştu' dedi.

Başkan Öztürk'ün acı günü

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün kayınvalidesi Meryem Hatice Köse hayatını kaybetti. Köse’nin cenaze namazı, öğle namazını müteakip Ulu Camii’nde kılınacak. Acı haberi duyuran Başkan Öztürk ise, “Gözünü açıyorsun doğdu diyorlar. Gözünü kapıyorsun öldü diyorlar. İkisi arasındaki zamana ömür diyorlar. Dünya ayrılıklar dünyasıdır. Acısı ve tatlısı bir gün son bulacak. Kayın validem Meryem Hatice Köse “Allah bir yoluna koyar inşallah” diyerek rahmetine inanıp güvendiği Rabbine kavuştu.Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Cenaze öğle namazına müteakip Ulu Camiinde kılınacaktır.Dua bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

