Başkan Öztürk ve Ziraat Odası Başkanı Genç'ten TMO Alım Noktasına Ziyaret

Başkan Öztürk ve Başkan Genç, alım sahasında yetkililerden bilgi alarak çiftçilerin taleplerini dinledi. Başkan Öztürk, üreticilerin emeklerinin karşılık bulması için devletin ve yerel yönetimlerin her zaman çiftçinin yanında olduğunu vurguladı.

Ziyarette ayrıca önemli bir gelişme de paylaşıldı. Fidanlık bölgesinde TMO’ya tahsis edilmek üzere yeni bir alan hazırlığı yapıldığını belirten Başkan Öztürk, “Çiftçimizin emeği değer bulsun diye devletimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da alım çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Biz de yerinde inceleme yaparak, çiftçimizin daha konforlu ve hızlı hizmet alabilmesi için yeni yer hazırlıklarımız devam ediyor. Fidanlık bölgemizde hazırlayacağımız alanı kısa sürede tamamlayıp TMO’nun hizmetine sunacağız. Çiftçimizin alın terinin karşılık bulması için tüm imkânlarımızla yanındayız. Bu çalışmalarda büyük emeği olan Kayseri Milletvekilimiz Sayın Bayar Özsoy’a teşekkür ederim. TMO’ya geçici yer tahsisi sağlayan ve kantarını hizmete açan meclis üyemiz İsmail Baş’a ve Ziraat Odası Başkanımız Hüseyin Genç’e emekleri için teşekkür ediyorum. TMO’ya da destek olmaya devam edeceğiz. Emek veren, toprağı alın teriyle yoğuran tüm çiftçilerimize hayırlı ve bol kazançlı bir hasat diliyorum.” Dedi.

Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç ise üreticiye verilen destekten dolayı Başkan Öztürk’e teşekkür ederek, TMO alımlarının ilçedeki tarım faaliyetlerine büyük katkı sağladığını ifade etti.