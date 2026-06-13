Başkan Öztürk, 'Yahyalı turizmin merkezi olma adında hızla ilerliyor'

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) tarafından organize edilen ve İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda 11-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kayseri İl Tanıtım Günleri başladı. Fuarın 3. Gününde açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Kayserimiz gastronominin merkezi. Birçok değerimiz var tanıtılmaysa muhtaç. Dolayısıyla biz de yerimizi aldık. Yıllık 150 bin ton üretimiyle elma üretiyoruz. 1 milyon 500 bin ton demir cevheri üretiminde Türkiye üçüncüsüyüz rezerv olarak. Bin megavatlık elektrik üretimiyle enerjinin merkeziyiz. Turizm, tarım ve hayvancılık derken hemşehrilerimizi de davet ettik, mutlaka gelmeliler. Yahyalı ölçeğinde özellikle 2026 yılında elmada gönlümüzdeki rekora ulaşmış olacağız. Dünyanın 2. Şelalesi bizim ilçemizde ve yol konforu ile de orası harika bier destinasyon oldu. Yahyalı turizmin merkezi olma adında hızla ilerliyor” şeklinde konuştu.