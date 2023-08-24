Başkan Öztürk, Yeni Üniversitelileri Tebrik Etti

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede üniversiteyi kazanan bir grup öğrenciyi makamında kabul etti.

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  • 24.08.2023 15:51
  • Güncelleme: 24.08.2023 15:56
Başkan Öztürk, Yeni Üniversitelileri Tebrik Etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede üniversiteyi kazanan bir grup öğrenciyi makamında kabul etti.

Kabulde başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Başkan Esat Öztürk, ilçede üniversiteyi kazanan her öğrenci ile gurur duyduklarını, onların başarısı her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Başkan Öztürk konuşmasında; “Burada, Tıp Fakültesini, Eczacılık Fakültesini, Mühendislik Fakültesini, Diş Hekimliğini, Hukuk’u kazanan öğrencilerimiz var. Yakında kayıtlar başlayacak. Belediye olarak çam sakızı çoban armağanı buradaki öğrencilerimize 1000 TL hediyemizi hesaplarına yatıracağız. Yahyalı hayırseverleri ile ünlü bir ilçe. Başta Koyuncu Ailesi olmak üzere birçok firma öğrencilerimize burs veriyorlar. Bu güzellikten dolayı ben firmalarımıza teşekkür ediyorum. Belediye olarak bizim burs verme şansımız yok. Biz canı gönülden istiyoruz ama malum siyasi parti Anayasa mahkemesine başvurarak belediyelerin verme şansını kaldırdılar. Biz başarılı öğrencilerimizi gördükçe mutlu oluyor, onlarla gurur duyuyoruz. Eğitime biraz daha ağırlık vermeliyiz. Maalesef bundan 10 yıl öncesine göre iyi durumda değiliz. Tekrar iyi olmak gayret ediyor, çalışıyoruz. Ben emeği geçen eğitim camiası neferlerine bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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İHA

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