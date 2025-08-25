Başkan Özvar: 'YKS'de adayların yüzde 56'sı ilk beş tercihinden birine yerleşti'

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Özvar, yeni açılan ve iş gücü piyasasında kritik rol üstlenecek tüm programların dolduğunu vurgulayarak, “2025-YKS yerleştirme sonuçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yükseköğretim sisteminin geleceğine yönelik belirlediğimiz yenilikçi yaklaşımların ve stratejik hedeflerin ciddi bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Hem bugünün hem geleceğin iş gücü piyasasında kritik rol oynayacak yeni programların tamamı doldu. Her beş adaydan biri ilk tercihine yerleşti. Yüzde 42’si ilk üç tercihinden birini kazandı. İlk beş tercihinden birine yerleşen adayların oranı yüzde 56 olarak gerçekleşti. Bir programa yerleşme başarısı gösteren bütün adaylarımızı, kayıtlarını yaptırarak üniversite yaşamının sunduğu imkânlardan faydalanmaya davet ediyorum. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımız ek yerleştirme sürecini dikkatle takip etsinler. Sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır. Yükseköğretim Kurulu olarak proaktif bir vizyonla stratejik alanlardaki küresel değişim ve dönüşümün merkezinde yer alma hedefimizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.