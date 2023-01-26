Başkan Pala’dan Bünyan detaylı hediye

Türk Büro Sen Kayseri Şube Başkanı Muzaffer Pala, Türk Büro-Sen Genel Başkanı, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney'e Bünyan detaylı halı hediye etti. Bünyan'da kadınlar tarafından el emeği ile dokunan halıyı hediye etmekten dolayı gurur duyduğunu söyleyen Pala, "Ana kokusunu vatan toprağı kokusunda duyan. Dokunulmazlığın güveninde bal kokan parmağını umutla dil arası yapan bizim çocuklarımız. Alın terlerini dökerek helal emeklerini güzide vatan evlatlarını yetiştirmek için harcayan baştacı analarımız ve kıymetli bacılarımızın ilmek ilmek dokuduğu dünyada eşi olmayan sevdamız Bünyan halımızın nadide bir örneğini Genel Başkanımıza takdim etmenin memleket gururu ile kaldığımız yerden hizmetkar olma yolunda ilerliyoruz.

Şahsım ve yönetim kurulum adına teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.