Başkan Pala: 'Kamu-Sen her daim hakkın yanında olmaya devam edecek'

 Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Başkanlığı görevine gelen Muzaffer Pala, her daim hizmet edeceklerini söyleyerek, 'Kamu-Sen her zaman her yerde olduğunu, görevini hakkıyla ifa eden, personellerin, memur arkadaşlarımızın her daim yanında olduğunu ve hizmetkarı olduğunu göstermeye devam edecektir' dedi.

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  • 13.07.2023 21:06
  • Güncelleme: 13.07.2023 21:06
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Başkan Pala: 'Kamu-Sen her daim hakkın yanında olmaya devam edecek'

Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Başkanı Muzaffer Pala, görevi devraldığı Kamil Ünal’a teşekkür etti ve bayrağı en üst noktaya ulaştırmaya çalışacaklarını söyledi. Pala, “Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’muzun, teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcımız Yücel Kazancıoğlu beyefendi ve genel başkanımız Önder Kahveci beyefendinin takdirleriyle 7 Temmuz 2023 tarihi itibariyle Kayseri Kamu-Sen İl Başkanlığı görevine getirildik. Bu zamana kadar bayrağı en üst noktalara ulaştırmış olan benden önceki Kamu-Sen başkanlarımızdan devralarak bundan sonra da bayrağı en yüksek noktaya ulaştırmaya çalışacağız. Görevi devreden Kamil Ünal başkanımıza teşekkür ediyorum, büyük bir özveri ile 6 yılı aşkın bir süre görevini hakkıyla yerine getirdi” ifadelerini kullandı.

‘KAMU KURUMLARI ZİYARETLERİMİZ DEVAM EDECEK’
Göreve geldiklerinden itibaren kamu kurumlarını ziyaret ettiklerini ve ziyaretlere devam edeceklerini belirten Başkan Pala, “Görevi devraldıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Karayolları, DSİ, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü gibi birçok kamu kurumumuzu ziyaret ettik. Bundan sonraki 2-3 haftalık süreçte de ziyaretlerimiz devam edecek. Kamu-Sen her zaman her yerde olduğunu, görevini hakkıyla ifa eden personellerin, memur arkadaşlarımızın her daim yanında olduğunu ve hizmetkarı olduğunu göstermeye devam edecektir” diye konuştu.

1ha

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