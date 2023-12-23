Başkan Pala: “Kutlu Devletimiz ve Aziz Türk Milletimiz bu hainleri hüsrana uğratacaktır”

Türk milletinin terör saldırılarını hüsrana uğratacağını belirten, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri İl Başkanı Muzaffer Pala; “Kinimiz acımız kadar büyük olup, hesabı elbet sorulacaktır. Bu hainlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadderat için bir görevdir. Kutlu Devletimiz ve Aziz Türk Milletimiz bu hainleri hüsrana uğratacak güçte, azimde ve kararlılıktadır. Ruhları şad olsun” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Türk milletinin terör saldırılarını hüsrana uğratacağını belirten, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri İl Başkanı Muzaffer Pala; “Hain saldırı neticesinde bugün, yine yüreğimizi derinden dağlayan büyük bir acıyla karşı karşıyayız. Vatanımızın dört bir yanında, terörün alçakça saldırıları sonucunda bir kez daha şehitler verdik. Canlarını vatan için feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Bu menfur saldırılara karşı intikam duyguları içerisindeyiz. Milletimizin birlik ve beraberliği, terör örgütlerine karşı en güçlü silahımızdır. Bu mücadelede asla geri adım atmayacak, terörü kökten temizleyene kadar kararlılıkla devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, milletimizin güvenliği için her türlü önlemi devletimiz alacaktır. PKK'lı vatan hainlerinin saldırısında vatan evlatlarımız şehadet şerbetini içmişlerdir. Yaralı askerlerimiz bulunmaktadır, yiğitlerimize acil şifalar diliyoruz. Kinimiz acımız kadar büyük olup, hesabı elbet sorulacaktır. Bu hainlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadderat için bir görevdir. Kutlu Devletimiz ve Aziz Türk Milletimiz bu hainleri hüsrana uğratacak güçte, azimde ve kararlılıktadır. Ruhları şad olsun” dedi.