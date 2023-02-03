Başkan Pala: “SGK çalışanlarımızın özlük hakları iyileştirilmeli”

Başkan Pala, “İş yükünü ciddi manada arttıracak olan EYT yasa tasarısı çerçevesinde hali hazırda 2 milyon 200 bin vatandaşımızın emekli yapılması ile ilgili iş yükü yoğunluğu gündeme gelmiş durumdadır. Aynı zamanda da SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılması kanunuyla da iş yükü daha arttı. SGK çalışanlarımızın özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi noktasında sonuna kadar mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

Türk Büro Sen Kayseri Şube Başkanı Muzaffer Pala, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda çalışan kişilerin son zamanlarda gündemde olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve SGK prim borçlarının yapılandırılması sebebiyle iş yükünün arttığını ifade ederek, personellerin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Pala, “Son zamanlarda gündemi meşgul eden, özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarını yakından ilgilendiren, Emeklilikte Yaşa Takılanlar adı altında belli bir noktada kilitlenmiş ama aynı zamanda da SGK’nın prim borçlarının yeniden yapılandırılması kanunuyla daha da çok artan iş yükünden kaynaklı olarak sorunları hep beraber müşahede ediyoruz. Son çıkacak olan ve iş yükünü ciddi manada arttıracak olan EYT yasa tasarısı çerçevesinde hali hazırda 2 milyon 200 bin vatandaşımızın emekli yapılması ile ilgili iş yükü yoğunluğu gündeme gelmiş durumdadır. Aynı zamanda da SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılması kanunuyla da iş yükü daha arttı. Biz Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonuna bağlı Türk Büro-Sen olarak başta genel başkanımız Türkeş Güney’in de ifade ettiği gibi SGK çalışanlarımızın özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi noktasında sonuna kadar mücadelemizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Fazla mesai ücretlerinin arttırılması gerektiğini ifade eden ve 3 konunun düzenlenmesi gerekitğini belirten Başkan Pala, “Fazla mesai ücretlerinin arttırılması; ödenen ücretlerin kamu personeli olan çalışanlarımıza yeterli seviyeye ulaştırılacak olmasıdır. Fazla mesai ücretleri 50 saat olarak sınırlandırılmıştı, rakamsal boyut 5 katı olarak ifade edilmişti ve biz bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz. 666 sayılı kanun hükmünde kararnameyle SGK personelinden alınan ikramiyelerin bir kereye mahsus değil devamlı olarak verilmesinin kararlaştırılmasını istiyoruz. 3’üncü olarak da SGK’da görevini yapan her bir personelimiz gerçekten tam bir uzman hüviyetiyle, milletimize hizmet etme şuuruyla hareket ediyorlar, bunların kurum içi uzmanlık durumunun tekrardan gündeme getirilmesi, sınavların açılmasını ve bu konuda hassasiyet gösterilmesinin takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum. Çünkü kamu görevlisi arkadaşlarımızın maaşları maalesef düşük kalmaktadır ancak bu şekilde uzmanlık gerektiren bölümlerde çalışan kamu görevlisi arkadaşlarımız anca maaşlarındaki özlük haklarındaki iyileştirmeyi bir nebze olsun böyle sağlıyorlar. Bu 3 unsurun ivedilikle yerine getirilmesi konusunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

‘SGK PERSONELLERİMİZİN DAİMA YANINDAYIZ’

İş yavaşlatma eylemi konusuna da değinen Başkan Pala, “Bugün malumunuz yetkili sendika bir eylem kararını uygulama noktasında tüm SGK’larda iş bırakma, iş yavaşlatmaya ilgili olarak bir durum içerisine girmiştir. Takdir edersiniz ki 11 yıldır hiçbir eylemin, hiçbir faaliyetin SGK’nın hak ve hukukunu, orada çalışan personellerin hak ve hukukunu korumak konusunda ehemmiyet göstermeyen ama ne hikmetse bir nevi çalışma bakanımız Sedat Bilgin’i yıpratmak hem de SGK çalışanlarımıza hak ve kazanım noktasında birçok hakkın tanınacağını taahhüt etmesinin arkasından daha onun sonuçları görülmeden meclise bunlar henüz gelmeden ve yasanın neleri kapsayacağı belli olmadan böyle bir eylem kararı içerisinde hem vatandaşlarımızın işlemlerinin gecikmesi hem de hak ve kazanımlarının elde etmelerinin diğer bir tarihlere bırakabilecek olması bizi üzmüştür. Bizler SGK personelimizin her daim yanındayız” şeklinde konuştu.